Freddy Ovett verrast in vierde rit Virtual Tour de France zondag 12 juli 2020 om 16:55

Freddy Ovett is de verrassende winnaar geworden van de vierde etappe van de Virtual Tour de France. De Australische Zwift-specialist van Israel Start-Up Nation had de beste sprint in de benen van een kopgroep die zich laat vormde. Nick Schultz (Mitchelton-Scott) werd tweede, voor Michael Valgren (NTT Pro Cycling).

Na een vroege aanval van Daniel Turek dunde het peloton flink uit op de eerste klim van de dag. Ook Ryan Mullen probeerde nog te ontsnappen, maar dat lukte hem niet. Het kwam dus aan op de laatste klim, waarvan de top op vier kilometer van de finish lag.

Een groepje met Lawson Craddock, Michael Gogl, Michael Valgren, Nick Schultz, Freddy Ovett, Daniel Turek en William Clarke vond elkaar over de top en bouwde in de afdaling een voorsprong op van tien seconden. Zij behielden die voorgift en gingen sprinten om de zege. In de spurt zette Freddy Ovett op het juiste moment zijn power-ups in, waarmee hij de rest een hak zette en de zege greep.

Er wordt in de Virtual Tour de France niet gestreden om individuele klassementen, maar ieder klassement is een ploegenklassement. De punten van de rensters in de daguitslag worden opgeteld per ploeg. NTT Pro Cycling blijft aan kop in het algemeen klassement, met 263 punten. Rally Cycling volgt met 188 punten, Trek-Segafredo is derde met 162 punten.