Fransman Tony Gallopin (35) is bezig aan laatste seizoen

Tony Gallopin zal aan het einde van dit seizoen een punt zetten achter zijn carrière. Dat heeft de 35-jarige Fransman van Lidl-Trek vandaag laten weten op de eerste rustdag van de Tour de France. “Ik ben klaar voor iets nieuws”, laat Gallopin weten op de website van zijn Amerikaanse werkgever.

Gallopin dacht al een tijdje na over zijn wielercarrière, en het einde van zijn loopbaan. “Ik dacht afgelopen winter al aan mijn wielerpensioen. Het liep allemaal wat moeizamer op training. Ik besloot toen nog niet de knoop door te hakken, maar begon er wel over na te denken. In de klassiekerperiode merkte ik dat ik op fysiek vlak nog altijd een goed niveau kan halen, maar mentaal was het wel echt zwaar. Ik heb daarna gesprekken gevoerd met mijn familie, vrienden en mijn ploeg.”

“Het was daarna niet meer zo’n moeilijke beslissing. Ik kan terugkijken op een lange carrière, maar ik ben klaar om verder te gaan. Ik ben op zoek naar iets anders, iets nieuws. Het zal na zestien jaar als beroepswielrenner wel even wennen worden. Ik weet nog niet wat de toekomst mij zal brengen, maar ik zit wel boordevol ideeën.”

Gallopin begon zijn profcarrière in 2010 bij Cofidis en reed vervolgens nog voor RadioShack (2012-2013), Lotto Soudal (2014-2017), AG2R Citroën (2018-2021) en de laatste twee seizoenen dus Lidl-Trek. “Voor mij persoonlijk waren 2020 en 2021 zware jaren, zowel op als naast de fiets. Ik heb echter wel genoten van mijn laatste twee seizoenen in dienst van Trek. Het voelde meteen als thuiskomen, alsof ik terug was bij mijn oude familie. Ik vond al snel mijn plek en heb echt genoten van de afgelopen jaren.”

Gallopin won in 2013 de Clásica San Sebastián - foto: Cor Vos En in 2014 volgde er succes in de Tour de France - foto: Cor Vos

Prestigieuze zeges

Gallopin kan nog enkele maanden genieten van zijn tijd bij Lidl-Trek, maar dan komt er toch echt een einde aan zijn profloopbaan. Op zijn palmares prijken twaalf overwinningen. Zijn grootste zeges boekte hij in het tenue van Lotto Soudal. In 2013 won hij – na een solo – de Clásica San Sebastián en een jaar later was hij de beste in de elfde etappe van de Tour de France. Ook was hij succesvol in onder meer Parijs-Nice en de Grand Prix de Wallonie. Zijn laatste zege boekte hij in 2018: de zevende rit van de Vuelta a España.

“Ik heb nergens spijt van, al is het wel jammer dat ik nooit een etappe in de Giro d’Italia heb kunnen winnen”, blikt Gallopin terug op zijn carrière. “Ik was er wel een keer dichtbij met een tweede plaats. Het is me ook nooit gelukt om de Franse titel te veroveren, maar ik had uiteindelijk nooit gedacht dat ik zoveel zou bereiken als wielrenner. Ik ben dan ook trots op mijn loopbaan en wat ik allemaal heb gepresteerd.”