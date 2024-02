zaterdag 3 februari 2024 om 16:31

Fransman Leroux draait WorldTour-renners een loer in voorlaatste etappe Ster van Bessèges

Samuel Leroux heeft de voorlaatste etappe van de Ster van Bessèges gewonnen. In Méjannes le Clap haalde de 29-jarige Fransman van Van Rysel-Roubaix het voor Stefan Bissegger en Dries De Bondt. Zij waren overblijvers van een vroege vlucht die na een lastige finale om de zege mochten sprinten, vlak voor het aanstormende peloton. Mads Pedersen blijft leider in de Franse etappekoers.

De Côte de Méjannes-le-Clap (7,3 km aan 3%) diende zich aan als scherprechter. Maar de slotklim van 4,4 km aan bijna 5% mocht er ook zijn. Kortom: klassementsleider Mads Pedersen kon zijn borst natmaken. Al snel werd er aangevallen, maar een eerste serieuze ontsnapping met Sander De Pestel (Decathlon AG2R La Mondiale), Sébastien Grignard (Lotto Dstny), Ben Healy (EF Education-EasyPost) en Lucas Eriksson (Tudor Pro Cycling Team) droeg niet ver.

De Bondt in vroege vlucht

Meer vrijheid kregen Samuel Leroux (Van Rysel-Roubaix), Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale), Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), Jonas Hvideberg (Uno-X Mobility) en Léo Danès (CIC U Nantes Atlantique). Leroux was de gevaarlijkste man voor Pedersen in het klassement, dus hij maande zijn Lidl-Trek toen de voorsprong om en nabij de drie minuten was om het get dicht te rijden. Ook het Alpecin-Deceuninck van Axel Laurance, nummer twee in de rangschikking, deed een duit in het zakje wat betreft de achtervolging.

Vaak volgt dan nu een beschrijving van hoe de vluchters mooi op tijd werden ingerekend, maar niets van dat rond de oevers van de Cèze. Zelfs met de mannen van Groupama-FDJ ging het gat niet dicht. Aan de voet van de Côte de Tharaux hadden ze nog altijd meer dan een minuut goed te maken. Maar op die klim ging het wel hard. Het peloton kwam dichter en dichter, maar vooraan geloofden ze er nog altijd in. En terecht, want ze werden niet meer ingehaald, al scheelde het op de finish niet veel meer.

Continentale Leroux klopt WorldTour-renners

Maar genoeg voor Leroux van het nietige Van Rysel-Roubaix, een ploeg van het derde niveau, om naar zijn eerste profzege te snellen. Lang leek echter een duel tussen De Bondt en Hvideberg te worden, want zij hadden Danès, Bissegger en Leroux er op de klim afgereden. Samen met Bissegger keerde de Fransman echter in extremis nog eens terug. De oudste van de twee roze renners profiteerde hier optimaal van, daar naar zijn eerste profoverwinning te snellen.

Mads Pedersen, die in de derde etappe de leiderstrui had veroverd, kwam niet in aanmerking voor de een tweede dagsucces op rij, maar hij voert nog wel altijd het klassement aan. De definitieve beslissing in de Ster van Bessèges zal vallen in de inmiddels traditionele slottijdrit van net iets meer dan tien kilometer in en rond Alès. In deze chrono zijn de eerste kilometers nog zo goed als vlak, maar eindigen doen de renners na een klimmetje van 2,6 kilometer aan 5,8% richting het heiligdom van Notre-Dame des Mines-Ermitage d’Alès.