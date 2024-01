zondag 21 januari 2024 om 11:41

Franse junioren heersen in Wereldbeker Benidorm, Keije Solen tweede

Keije Solen is vandaag in Benidorm als tweede geëindigd in de wereldbekercross voor junioren. De 17-jarige Nederlander moest na een spannende cross alleen zijn meerdere erkennen in de Fransman Aubin Sparfel. Bij de junioren vrouwen was Frankrijk eveneens aan het feest met Célia Gery.

Sparfel, de Europees kampioen in de U19-categorie, is het hele crossseizoen al dominant, maar kreeg het zondag zeker niet cadeau. De talentvolle Fransman vocht een verbeten strijd uit met onder meer Keije Solen. De Nederlander wist de Fransman tot het uiterste te dwingen op het snelle parcours in Benidorm, maar Sparfel trok uiteindelijk wel aan het langste eind.

Solen finishte zo goed als aan het wiel van zijn Franse tegenstrever, maar greep dus naast een prestigieuze overwinning. Met Jules Simon (3e) stond er nog een tweede Fransman op het podium in Benidorm. De Belg Arthur Van Den Boer eindigde met een vierde plaats net naast het podium. Senna Remijn, een andere Nederlander, kwam als vijfde binnen.

Bij de junioren vrouwen was het minder spannend. De 18-jarige Célia Gery reed, niet voor het eerst dit seizoen, weg van haar concurrentes en soleerde naar alweer haar elfde zege van het seizoen. Viktória Chladonová eindigde namens Slowakije als tweede, de Britse Cat Ferguson werd derde. De eerste Nederlandse, Puck Langenbarg, werd keurig vijfde. De Belgische vrouwen speelden geen rol van betekenis.

Uitslag, junioren vrouwen

1. Célia Gery

2. Viktória Chladonová

3. Cat Ferguson

4. Imogen Wolff

5. Puck Langenbarg

6. Vida Lopez De San Roman

7. Elisa Ferri

8. Amálie Gottwaldová

9. Anais Moulin

10. Regina Bruchner

Uitslag, junioren mannen

1. Aubin Sparfel

2. Keije Solen

3. Jules Simon

4. Arthur Van Den Boer

5. Senna Remijn

6. Stefano Viezzi

7. Zsombor Takács

8. David Thompson

9. Mattia Agostinacchio

10. Theophile Vassal