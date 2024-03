zondag 17 maart 2024 om 09:28

Opnieuw ereplaats voor Thalita de Jong in Tour de Normandie

Thalita de Jong is uitstekend op dreef in de Tour de Normandie. De Nederlandse ex-crosster reed gisteren al haar derde top 10-plaats in drie etappes bij elkaar. De Jong strandde op de vijfde plaats.

Net als vier andere rensters bleef De Jong een uitgedunde groep voor. De overwinning ging naar de Amerikaanse Lauren Stephens, de 37-jarige renster die sinds dit seizoen voor het continentale Cynisca Cycling uitkomt.

Ellen van Dijk blijft echter leider. De Nederlandse won op dag één de individuele tijdrit en moet nu alleen nog standhouden in de lastige slotrit van zondagmiddag.