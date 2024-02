woensdag 28 februari 2024 om 09:47

Fotofinish Le Samyn toont piepkleine verschil tussen Rex en Morgado

Laurenx Rex of Antonio Morgado? Na de finish van Le Samyn was het lange tijd onduidelijk wie nu als eerste over de streep was gekomen. Rex werd na lang juryberaad uiteindelijk uitgeroepen tot de winnaar, maar de fotofinish toont het minieme verschil aan tussen de nummers een en twee.

De 56ste editie van Le Samyn is gewonnen door Laurenz Rex. De Belg van Intermarché-Wanty moest na de finish wel bijzonder lang wachten op de uitkomst, maar na het bestuderen van de fotofinish bleek Rex net te snel voor de Portugese neoprof Antonio Morgado. De renners werden lang in spanning gehouden, maar dat is niet zo verwonderlijk, als we kijken naar de fotofinish. Het verschil blijkt namelijk zeer nipt.

Winnaar Rex keek na afloop nog terug op de sprint. “Het loopt nog bijna stom af. Ik voelde Antonio Morgado niet aankomen van rechts. Ik zag de mannen links van me sprinten, maar hij zat rechts van me. Ik heb het echt niet gevoeld. ik dacht: shit, dat kan niet waar zijn. Maar uiteindelijk win ik met één centimeter.”