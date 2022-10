Foss na nipte nederlaag in Chrono des Nations: “Niet de beste benen vandaag”

Tobias Foss pakte in de Chrono des Nations op een haar na zijn eerste tijdritoverwinning in de regenboogtrui. De Noor strandde op twee seconden van de Zwitser Stefan Küng, die hij vorige maand op de wereldkampioenschappen tijdrijden nog een handvol seconden achter zich liet. Toch kijkt hij niet met een slecht gevoel terug op de tijdrit. “Het was een mooi gevecht.”

“Het is jammer dat ik op twee seconden verlies, maar al met al kan ik hier zeker tevreden mee zijn. Na de Ronde van Lombardije was ik een beetje ziek, dus ik had niet de beste benen vandaag. Desalniettemin heb ik alles gegeven en ben ik blij dat ik de tijdrit op een goede manier heb kunnen uitvoeren”, aldus de 25-jarige renner.

Het was ook een bijzondere dag voor Foss omdat hij voor het eerst zijn regenboogtrui mocht laten zien. “Het is nog steeds onwerkelijk dat ik in deze trui mag rijden. Normaal rijd ik mijn wedstrijden in het geel-zwart en nu zag m’n tenue er ineens heel anders uit. Hoewel het geen memorabele tijdrit was, heb ik er enorm van genoten. Nu is het tijd voor vakantie”, besluit de wereldkampioen tijdrijden.

Naast Foss deden namens de ploeg ook nog de Nederlander Jos van Emden en de Italiaan Edoardo Affini mee. Zij konden echter geen potten breken en zijn pas terug te vinden op de zestiende en dertiende plaats. De Chrono des Nations was tevens de laatste koers van het wegseizoen voor Jumbo-Visma.