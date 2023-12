dinsdag 12 december 2023 om 13:35

Forse kortingen tijdens de magazijnverkoop van ROSE

Tot en met woensdag 13 december vind je bij Rose Bikes in Bocholt weer heel veel fietsen voor absolute topprijzen. We bieden testfietsen en showroommodellen aan met kortingen tot wel 50%. Bovendien staan de fietsen klaar om direct te worden meegenomen. Uiteraard is een korte testrit ter plaatse mogelijk om te bepalen welke maat en afmontage bij jou passen. Maar let op: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Het kan zijn dat bepaalde maten al snel niet meer beschikbaar zijn en je toch voor een andere afmontage moet kiezen. Je hebt de keuze uit diverse soorten fietsen: MTB, gravel, race, e-bike, urban & trekking. Na een testrit en succesvolle aankoop kun je aansluitend een kop koffie drinken of op zoek gaan naar bijpassende fietskleding en accessoires in Rose Biketown. Meer informatie vind je hier: rosebikes.nl/factoryoutlet

Adres Factory Outlet: Westend 38, 46395 Bocholt