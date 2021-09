Florian Vermeersch: “Heb mij in finale opgeofferd voor Thibau”

Interview

Florian Vermeersch was een van de podiumkandidaten op het WK voor beloften. Maar het Lotto Soudaltalent heeft zich in de finale volledig weggecijferd voor Thibau Nys. “Dat was de afspraak als het in de plaatselijke ronden kon samenlopen. Uiteraard houd ik me daaraan. Helaas kwamen we in de finale een of twee mannetjes te kort.”

De tumultueuze eerste koershelft zorgde voor een tweetal Belgische opgaves door valpartijen. Arnaud De Lie en Lennert Van Eetvelt vielen vroeg weg. Vermeersch baalde achteraf van de vele tuimelpertes. “Dat heb je in een peloton met een mix van ervaren en onervaren renners”, zuchtte hij. “Met alle respect, want die onervaren jongens hebben ook startrecht, maar je ziet wel snel dat die jongens niet gewoon zijn om in een groot internationaal peloton te rijden.”

Vermeersch noemt het bij momenten een boksmatch waarin je moet incasseren. “Midden in het peloton, plots een manoeuvre naar rechts, zonder aanleiding. Het gebeurde al twee of drie keer tijdens de neutralisatie. Dan weet je dat het dubbel opletten wordt om zonder kleerscheuren de heuvelzone te bereiken. Al bij al heb ik me daar goed doorgeworsteld, maar het maakt het ook lastig, dat opletten en die voortdurende drang naar voor.”

“Enorm geviseerd”

In elk geval, volgens Vermeersch zorgden de opgaves van De Lie en Van Eetvelt ervoor dat de Belgen in de finale een mannetje te kort kwamen om de wedstrijd te controleren. “We hadden jammer genoeg die slag van negen gemist. Zo moesten we een en ander rechtzetten. Stan Van Tricht en Fabio Van Den Bossche hebben eerst prima werk geleverd, maar dan was het aan mij om het gat kleiner te maken of te dichten. Dat is ook gelukt, maar daardoor heb ik mijn eigen kansen moeten opofferen. Nu, het was zo afgesproken, dan schik ik mij daar naar.”

“Dat die vlucht van negen werd gemist, was omdat die op een chaotisch moment wegreed”, vertelde Vermeersch. “Ik had al een paar keer iets geprobeerd, maar ik werd enorm geviseerd. Op het moment dat ze vertrokken, zat ik een beetje alleen van de ploeg. Zonde, maar ik kan ook niet op alles springen. Ik had al een paar keer iets geprobeerd, maar ik werd enorm geviseerd. Toen ze wegreden zat ik net alleen voorin. Ik kan uiteindelijk ook niet op alles springen.”