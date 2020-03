Flanders Classics komt met extra veiligheidsmaatregelen

Flanders Classics, de organisator van enkele grote voorjaarsklassiekers, werkt momenteel aan een draaiboek met extra veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus. Deze bijkomende maatregelen moeten ervoor zorgen dat de wedstrijden in een veilige omgeving kunnen plaatsvinden, zo communiceert Flanders Classics in een persbericht.

Het gaat om de volgende voorjaarswedstrijden: Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl. Flanders Classics werkt momenteel aan extra maatregelen, terwijl het de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus op de voet volgt.

Zo staat het organisatiecomité in nauw contact met de FOD Volksgezondheid en heeft het ook kennis genomen van de adviezen van de internationale wielerunie UCI. In samenwerking met beide partijen wordt de situatie nauwlettend gevolgd. Naast deze aanbevelingen zal Flanders Classics zelf ook extra maatregelen nemen.

Men hoopt op die manier een veilige omgeving te creëren voor de wielrenners en toeschouwers. Na overleg met verschillende gezondheidsinstanties is de Belgische overheid tot de conclusie gekomen dat de situatie nog onder controle is, wat betekent dat er, naast de algemene preventieve hygiëneregels, nog geen nood is aan extra richtlijnen voor grote (sport)evenementen.

Tomas Van Den Spiegel, CEO bij Flanders Classic, laat op Twitter weten dat de eerder genoemde voorjaarsklassiekers vooralsnog gewoon doorgaan. Flanders Classics heeft echter wel doorlopend contact met de autoriteiten.

Concerning our upcoming @FlandersClassic races starting March 29: we are in constant contact with the authorities. At this time the situation in Belgium is under control and there is no need for extra measures. So for now everything is on as planned. (1/2)

— Tomas Van Den Spiegel (@tomasvds) March 5, 2020