Fietsbroeken van GONSO: Perfect passend voor iedere zitpositie

Advertorial

Een irritant, prikkend gevoel. Billen die in brand staan en pijn aan je zitbotten. Zadelpijn is voor menig fanatieke fietser helaas een maar al te bekend verschijnsel. De fietsbroeken van het Duitse GONSO bieden een oplossing. GONSO heeft na een uitvoerige analyse SITIVO ontwikkeld. Bij dit unieke concept zorgt één fietsbroek in drie varianten voor het allerbeste zitcomfort.

Het hoogst mogelijke comfort

Vanaf de oprichting begin jaren ’80 heeft GONSO een duidelijk doel voor ogen: fietsers in alle vormen en van alle niveaus het hoogst mogelijke comfort bieden. De gedachte daarachter is simpel: alleen als je comfortabel en zonder pijn op je fiets zit, kun je van een rit genieten. Oprichter Hans Gonser bracht destijds een revolutie op de markt van fietskleding teweeg door als eerste een fietsbroek met geïntegreerde zeem te introduceren.

GONSO heeft zich tot doel gesteld een perfecte fietsbroek voor iedere activiteit te ontwikkelen. Het was al snel duidelijk dat, naast de perfecte snit en de beste materialen, de zeem hierin een uitermate belangrijke rol speelt. Daarom heeft GONSO verschillende zemen met uiteenlopende eigenschappen uitvoerig getest en steeds verder geoptimaliseerd.

Drie kleuren zeem voor ieder type fietser

Uiteindelijk was één ding kraakhelder: om te zorgen voor een optimaal fietsgenot, moeten verschillende drukpunten tijdens iedere zitpositie optimaal ondersteund worden. Daarom heeft GONSO een verschillende zeem voor ieder type fietser.

De blauwe zeem is ideaal voor mensen die tijdens het fietsen rechtop zitten. Zit je in een sportieve racepositie, ga dan voor de rode zeem. De groende zeem zit ertussenin en is perfect voor fietsers met een compactere zitpositie, zoals je vaak ziet op de mountainbike.

Bij GONSO heb je als fietser de keuze uit maar liefst 40 verschillende maten, onderverdeeld in dames en heren, evenals meerdere lengtes met een ergonomische pasvorm. GONSO biedt drie verschillende pasvormen, te weten tight fit (nauwzittend), semi fit (aansluitend) en loose fit (loszittend).

De ideale broek voor op de racefiets

Voor fanatieke racefietsers is de GONSO SITIVO Fietsbroek een echte aanrader. Het is een comfortabele fietsshort, voorzien van een bovenstuk met brede bretels. De pasvorm is nauwsluitend, maar biedt tevens veel bewegingsvrijheid. De broek – die in Duitsland als beste getest werd door het toonaangevende Tour Magazin – beschikt over een versterkte vulling aan de voorkant om drukpunten te ontlasten, Poron-elementen in de zeem die het gebied rond het schaambeen effectief dempen en een ademende buitenstof. Met een prijskaartje van €99.95 is de boek bovendien aantrekkelijk geprijsd.

Leuke om te weten:de garen van de GONSO SITIVO fietsbroek zijn gemaakt van gerecycled polyamide. Dit materiaal is onder meer samengesteld uit afval zoals visnetten die uit de oceaan zijn gehaald. Deze kregen een tweede leven als nylon, dat weer verwerkt is als garen.