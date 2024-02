vrijdag 23 februari 2024 om 09:00

Fiets mee met Rainbow Ride : Een sportieve uitdaging voor een inclusieve wereld

Ad Op zaterdag 15 juni vindt voor het eerst het unieke fietsevent Rainbow Ride plaats. Je fietst 100 of 200 kilometer, met het Vondelpark te Amsterdam als start- en eindpunt. Kies je voor een fietstocht van 100 km, dan geniet je onderweg van schitterende vergezichten: je passeert de rivier de Holendrecht en toert over de fietsbrug bij Nigtevegt. En natuurlijk ontbreekt het regenboogfietspad tussen Utrecht en Zeist niet.

De route van 200 km is uitdagender en nóg mooier. Je komt onderweg langs het landelijke Baambrugge, de Gooyerdijk en je maakt een klimmetje over de Leersumse berg. Je komt bij beide tochten langs het Aidsmonument bij het Amsterdamse Centraal Station en het Homomonument aan de Keizersgracht.

Met elkaar finishen we in het Vondelpark. Alle deelnemers én hun supporters kunnen hier nagenieten van een feestelijk festival. Deze kleurrijke fietstocht draait behalve om genieten, ook om een inclusievere wereld, waarin ruimte is voor iedereen. Daarom kun je je als team of als individu laten sponsoren om geld op te halen voor de aidsbestrijding.

Doe je mee aan deze onvergetelijke toertocht? Schrijf je dan vandaag nog in met Early Bird korting (geldig tot 1 maart): www.rainbowride.nl