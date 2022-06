Fiets je mee met de Tour d’Utrecht op zondag 3 juli?

Ad

Op 3 juli is het weer zover: de Tour d’Utrecht. Deze jaarlijks terugkerende toertocht staat in het teken van de Tour de France. Van de Tour de France van 2015 om precies te zijn, want toen vond Le Grand Départ in Utrecht plaats. Niet alleen de tijdrit, maar ook de tweede etappe (van Utrecht naar Neeltje Jans) startte toen in onze wielerhoofdstad.

Bijna iedere wielrenner uit Utrecht en omstreken heeft wel eens meegedaan aan de Tour d’Utrecht, of heeft ervan gehoord. Ook jij kunt er nog bij zijn, want de voorinschrijving sluit pas op donderdag 30 juni om 23:59 uur.

Over de routes

Voor iedere type wielrenners zit er wel een leuke route bij. Je kunt namelijk kiezen uit vier verschillende afstanden: 75, 100, 130 en 165 kilometer. De routes worden volledige uitgepijld en voeren je door het prachtige Groene Hart van ons land. De start vindt zoals ieder jaar plaats bij de Jaarbeurs, net zoals de start van de profkoers in 2015.

Uniek wielershirt van Yarn

Tijdens je inschrijving voor de Tour d’Utrecht kun je dit prachtige zwart-gele wielershirt bestellen. De stad Utrecht staat centraal in het ontwerp. Daar kun je niet omheen met een gigantische Dom op de zijkant van het shirt en de skyline op de rug. De wielershirts worden door Yarn Cyclingwear geleverd, gerund door oud-prof Bobbie Traksel.

Dit kun je verwachten

• Prachtige routes door het Groene Hart die volledig voor je worden uitgepijld;

• Een downloadlink voor het GPX-bestand van de route;

• Technische ondersteuning onderweg door TREK Utrecht, de Fietsenmaker Utrecht en Rijwielpaleis Bilthoven;

• Uitgebreide verzorgingsposten met onder andere sportdrank van PowerBar;

• Bewaakte fietsenstalling bij de finish;

• Een gezellig start- en finishterrein in Franse sferen;

• En natuurlijk een Tour d’Utrecht bidon.

Fiets je eigen Vuelta in augustus

Met de komst van de Vuelta in augustus, is Utrecht de énige stad ter wereld die alle drie de grote rondes heeft mogen ontvangen. Central Events, de organisator van de Tour d’Utrecht, organiseert ook de officiële toertochten van La Vuelta Holanda. Op zaterdag 13 augustus vindt de Toerversie in Breda plaats en op zondag 14 augustus in Utrecht. Neem hier een kijkje voor meer informatie.