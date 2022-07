Fiets in het spoor van oud-Tourprofs een uniek 4-daags wielerevent in de Franse Alpen

Ad

Een unieke mogelijkheid om te fietsen in de Franse Alpen met Tour-legendes als Rob Harmeling, Michael Boogerd en Johnny Hoogerland. Wielergroepen en individuen kunnen zich inschrijven om samen met voormalig wielerprofs delen van de Touretappes te fietsen. Een unieke belevenis voor de geoefende racefietser.

Uitdagingen voor elk niveau. Mooie tochten, gezellige avonden met een live ‘avondetappe’-programma in een heerlijk ontspannen omgeving in de Franse Alpen. Je verblijft in een prachtige accommodatie van Oasis Les Portes du Soleil in het pittoreske dorpje Chapelle d’Abondance.





De routes – In de voetsporen van de Tour-renners

Waan je tijdens het event een ware Tour-renner! Dit jaar eindigt de 9e etappe van de Tour de France in Châtel, vlakbij Oasis Les Portes du Soleil. Treed in de voetsporen van de professionals en rijd samen met echte Tour-de-France-legendes over delen van deze bergetappe!

Rob Harmeling is begin juli in Portes du Soleil. Hij stippelt routes uit die overlap hebben met de etappes van de Tour de France van dit jaar en test deze ter plaatse. De afstanden variëren van 30 tot 110 km, voor ieder wat wils. Daag jezelf uit en beklim de cols op je eigen tempo. Op basis van weersomstandigheden kunnen de routes nog wijzigen. Maar één ding staat vast: het worden prachtige tochten!

Ontspan in je accommodatie

Afhankelijk van de grootte van je groep, verblijf je in een ruim 4-, 6- of 8-persoonsappartement. Het appartement is altijd voorzien van een ruime keuken, royale slaapkamers, een terras of balkon en een comfortabele woonkamer met zithoek. Perfect dus om bij te komen na een uitdagende fietstocht in de Franse Alpen.