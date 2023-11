dinsdag 28 november 2023 om 15:29

Festival Elsy Jacobs is in 2024 niet langer een rittenkoers

In 2024 is het Festival Elsy Jacobs niet langer een rittenkoers, maar twee afzonderlijke eendaagse wedstrijden. Dat heeft koersdirecteur Claude Losch laten weten in gesprek met dagblad Le Quotidien. De koers zal volgend jaar ook geen deel meer uitmaken van de UCI Pro Series.

De organisatie ziet zich vanwege verschillende factoren genoodzaakt om aan het bestaande format te sleutelen. “Het idee is om zo de kosten te verlagen. We hebben ook te maken met steeds minder vrijwilligers, en dan met name jonge vrijwilligers. Het organiseren van een driedaagse wedstrijd wordt zo steeds moeilijker. Het is een steeds grotere uitdaging om het budget rond te krijgen.”

En er speelt volgens Losch nog meer op de achtergrond. “Bij onze laatste editie konden we niet rekenen op de deelname van alle profteams. Het deelnemersveld viel wat tegen. En daar kwam nog eens bij dat de UCI plotseling besloot om de Vuelta te verplaatsen naar onze week. Hierdoor besloten meerdere toprenners te passen voor onze wedstrijd. Teams die zich bij ons hadden ingeschreven, deden uiteindelijk toch niet mee.”

Voordelen

Losch is echter niet van plan om het bijltje erbij neer te gooien, al zal er dus wel het nodige gaan veranderen. “Waarom zouden we blijven betalen voor een plek in de UCI Pro Series? We kunnen de wedstrijd ook op een lager niveau prima organiseren. We blijven de wedstrijd dan gewoon uitzenden, ook al zijn we daar niet meer toe verplicht. Een bijkomend voordeel is dat we nu ook regionale teams kunnen verwelkomen.”

Losch en zijn kompanen zullen in 2024 dus twee eendaagse wedstrijden organiseren, om precies te zijn op 27 april (Festival Elsy Jacobs in Garnich) en 28 april (Festival Elsy Jacobs in Luxemburg). “De wedstrijd met finish in Garnich zal in grote lijnen overeenkomen met de voorgaande jaren. Het idee is om het parcours in Luxemburg wat aan te passen, maar we zijn daarover nog altijd in gesprek met de gemeente.”

Fraaie erelijst

De Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston is (voorlopig) de laatste winnares van de meerdaagse variant van het Festival Elsy Jacobs. Wollaston was eerder dit jaar te sterk voor Marta Bastianelli en Anouska Koster. Met de eerder genoemde Bastianelli, Emma Norsgaard, Lisa Brennauer, Katarzyna Niewiadoma, Anna van der Breggen (2x) en Marianne Vos (3x) prijken er de nodige grote namen op de erelijst.