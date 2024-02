zondag 25 februari 2024 om 10:56

Fernando Gaviria verlaat UAE Tour om bij geboorte kind te zijn

Fernando Gaviria verscheen eerder deze ochtend niet aan het vertrek van de slotetappe van de UAE Tour. Niet door een blessure of ziekte, maar vanwege de nakende geboorte van zijn kind.

Dat heeft Movistar vandaag laten weten via social media. De 29-jarige Gaviria vliegt vanuit de Verenigde Arabische Emiraten terug naar zijn thuisland Colombia, om bij de geboorte van zijn zoon te zijn.

Gaviria verbleef de afgelopen week in de Verenigde Arabische Emiraten voor de UAE Tour. In de meerdaagse ronde werd hij door zijn ploeg Movistar uitgespeeld als sprintkopman. De snelle Colombiaan snelde naar drie top 10-noteringen, maar kwam niet echt in de buurt van een etappezege.

Gaviria was in zijn eerste wedstrijd van 2024, de Tour Colombia, wel succesvol. In de openingsetappe naar Duitama rekende hij in een sprint – en voor eigen volk – af met Davide Persico en Mark Cavendish. Hij werd in diezelfde ronde ook nog tweede in de vierde etappe, achter Cavendish.