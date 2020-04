Fernando Gaviria opnieuw op de fiets: “Paar dagen in angst geleefd” woensdag 29 april 2020 om 10:21

De Colombiaanse topsprinter Fernando Gaviria kreeg persoonlijk te maken met het coronavirus. Via een videoboodschap op zijn Instagrampagina geeft de UAE-rennner een update van zijn toestand.

Gaviria dankt iedereen voor de steun in de moeilijke periode die hij achter de rug heeft. “Het coronavirus blijkt veel ernstiger dan wat we ons allemaal hadden voorgesteld”, geeft hij toe. “Persoonlijk heb ik een aantal dagen in angst geleefd. Maar ondertussen gaat het weer beter met mij.”

De Colombiaan is zelfs al opnieuw aan trainen toe. “Van thuis uit dan, want we moeten de meest kwetsbare mensen zoveel mogelijk beschermen. Ik wens in elk geval iedereen het beste toe”, besloot hij.