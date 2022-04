Fernando Gaviria keert in Romandië terug in koers na sleutelbeenbreuk

Fernando Gaviria maakt in de Ronde van Romandië zijn terugkeer in het peloton. Vanwege een sleutelbeenbreuk die hij opliep in Omloop Het Nieuwsblad, kwam de Colombiaanse sprinter van UAE Emirates twee maanden niet in actie.

Gaviria verschijnt morgen in Romandië aan de start ter voorbereiding op de Giro d’Italia, die op 6 mei in de Hongaarse hoofdstad Boedapest begint. De Zwitserse etappekoers wordt zijn eerste wedstrijd sinds Omloop Het Nieuwsblad, waar hij een gecompliceerde sleutelbeenbreuk opliep. In aanloop naar het openingsweekend had de Colombiaan al twee rondes in de benen. In de Saudi Tour haalde hij onder meer een derde plaats, waarna hij met twee etappezeges en winst van het puntenklassement terugkeerde van de Tour of Oman.

“Het waren een paar moeilijke maanden, maar de prikkels in de laatste weken in de training waren goed”, vertelt Gaviria in een bericht op de website van zijn ploeg UAE Emirates. “Ik had een sterke start van het jaar met overwinningen in de Ronde van Oman dus ik weet dat hoewel ik veel verloren heb, ik niet te ver van een goede vorm verwijderd ben. De Ronde van Romandië wordt een zware test maar een goede stap om me voor te bereiden op de Giro d’Italia die ik goed wil voorbereiden.”

Voor het algemeen klassement rekent UAE Emirates op Brandon McNulty, die zondag vervroegd terugkeerde in het peloton door in Luik-Bastenaken-Luik Tadej Pogačar te vervangen. Thuisrijder Marc Hirschi hoopt in eigen land een etappezege mee te pakken. “We hebben als team tot nu toe een geweldig seizoen gehad en dat willen we deze week hier voortzetten. Het is een koers die ik vrij goed ken en het team is gemotiveerd om een sterke prestatie neer te zetten. Ik zou graag een zege pakken en we hebben ook McNulty hier die een sterk klassement kan rijden.”

Naast Gaviria, McNulty en Hirschi, verschijnen ook het Spaanse klimtalent Juan Ayuso, vijfde in de Ronde van Catalonië, de jonge Nieuw-Zeelandse hardrijder Finn Fisher-Black, de Portugese tempobeul Ivo Oliveira en de ervaren Sloveense klimmer Jan Polanc aan de start. De Ronde van Romandië staat voor 26 april tot en met 1 mei op de kalender.

Eschborn-Frankfurt

Vermoedelijk rijdt Gaviria de Ronde van Romandië niet uit, want voor de slotdag van de Ronde van Romandië staat de sprinter ook op het rooster voor Eschborn-Frankfurt. Hij vormt daar het speerpunt van de ploeg samen met Pascal Ackermann. De Duitser is echter nog in afwachting van een medische controle vanwege een vermoedelijke spierblessure die hij een week geleden opliep in Parijs-Roubaix.

Gaviria en Ackermann worden in de selectie omringd door een ploeg hardrijders en allrounders: de Fransman Alexys Brunel, de Noor Vegard Stake Laengen, de Argentijn Maximiliano Richeze, die na de Giro een punt zet achter zijn carrière, de Zwitser Joel Suter en de Italiaan Oliviero Troia. Eschborn-Frankfurt (voorheen Rund um den Henninger Turm) staat voor komende zondag 1 mei in de agenda.