Fernando Gaviria boekt eerste zege voor nieuwe ploeg: “Hier was ik naar op zoek”

Een zwaluw maakt nog geen zomer, maar het is toch fijn als die eerste er weer is. Fernando Gaviria won, bijna een jaar na zijn laatste professionele zege, weer eens een wielerwedstrijd. In de Vuelta a San Juan was hij de beste in de lastige vierde etappe naar Barreal, wat de kersverse Movistar-renner dolblij maakte: “Hier was ik naar op zoek.”

De rappe Colombiaan versloeg na bijna 200 kilometer koers Peter Sagan en Filippo Ganna in de sprint van een sterk uitgedunde groep. Het betekende zijn eerste succes in het shirt van Movistar, sinds 1 januari zijn nieuwe werkgever. “Wij zijn niet zo’n snelle ploeg als de teams van andere sprinters, maar we wisten dat deze etappe in ons voordeel was. De hele groep heeft voor mij gereden en ik denk dat we verdiend hebben gewonnen.”

Gemakkelijk was het onderweg allemaal niet voor de 28-jarige die alweer zijn negende etappezege boekte in de Ronde van San Juan. “De lange klim was heel zwaar. De hitte is intenser geworden de laatste dagen en iedereen had het daar lastig mee. Gelukkig konden we samen blijven en het afmaken. Ik heb de afgelopen winter heel hard gewerkt hier was ik naar op zoek.”

Met zijn vijftigste profoverwinning werd Gaviria ook leider in de rittenkoers. Een mooie bonus, maar ook niet meer dan dat: “Ik weet zeker dat ik vrijdag op de Alto del Colorado een half uur verlies, haha. Ik kijk vooral uit naar de twee laatste ritten. Daarin liggen nog kansen voor mij.”