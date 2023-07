Felix Engelhardt wint openingsrit Vuelta a Castilla y Leon, Alex Molenaar derde

Felix Engelhardt heeft de eerste etappe van de Vuelta a Castilla y Leon op zijn naam geschreven. De Duitser van Jayco AlUla was de snelste in een sprint met vier. Alessandro Fedeli (Q36.5) werd tweede, de Nederlander Alex Molenaar (Electro Hiper Europa) derde. Engelhardt begint donderdag als leider aan de slotrit van de tweedaagse.

Net als in 2022, bestaat de Vuelta a Castilla y Leon dit jaar uit twee etappes. De eerste daarvan startte en finishte in Soria. In het eerste deel van deze 169 kilometer rit zaten twee vrij lange beklimmingen, de Puerto de Piqueras (9,2 km aan 4,5%) en de Puerto de Santa Inés (9,7 km aan 5,6%). Daarna werd het parcours wat vlakker, maar de finale was weer heuvelachtig. Hier zouden de puncheurs hun hart ophalen.

Jetse Bol in de kopgroep

In de openingsfase ontstond een kopgroep van vijf, met daarbij ook Jetse Bol. De Nederlander van Burgos-BH had het gezelschap van August Jensen (Human Powered Health), Abel Balderstone (Caja Rural – Seguros RGA), Iñigo Elosegui (Equipo Kern Pharma) en José María Martín (Electro Hiper Europa). Het vijftal vergaarde een maximale voorsprong van zes minuten, maar 55 kilometer voor de finish was daar nog maar een minuutje van over. Elosequi had de vier anderen op dat moment al moeten laten gaan.

In deze fase kwam er ook een tegenaanval van Jérémy Cabot (TotalEnergies). Hij maakte binnen enkele kilometers de oversteek, waardoor we opnieuw een kopgroep van vijf hadden. Twintig kilometer later ging Cabot er alleen vandoor. Met zijn nog frisse benen reed hij een voorsprong van meer dan twee minuten bijeen ten opzichte van het peloton, waar Bol en co al snel weer in terugvielen.

Engelhardt wint, Molenaar derde

Jayco AlUla, Movistar en Israel-Premier Tech zorgden er echter voor dat Cabot bij het ingaan van de laatste vijf kilometer weer werd ingerekend. Het werk van Israel-Premier Tech leek wat op te leveren, want op de eerstvolgende helling reed Jakob Fuglsang weg samen met Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost). Ze pakten een mooie voorsprong, maar in de slotkilometer keerde het peloton toch terug.

Meteen was er een nieuwe versnelling, van Felix Engelhardt. Slechts drie renners konden volgen: Alessandro Fedeli (Q36.5), Iván García Cortina (Movistar) en de Nederlander Alex Molenaar (Electro Hiper Europa), die vorig jaar nog prof was bij Burgos-BH. De vier zouden gaan sprinten om de zege. In die sprint toonde Engelhardt zich de snelste, voor Fedeli en Molenaar.