Felix Engelhardt grijpt Europese wegtitel bij de beloften

Felix Engelhardt is de nieuwe Europese kampioen wielrennen bij de beloften. De 21-jarige Duitser, normaliter uitkomend voor het continentale Tirol KTM, was in Portugal de beste van een kopgroep van vier die uit handen bleef van het peloton.

In het 147 kilometer lange EK-parcours lagen onder meer de beklimmingen van Junqueira (1,7 km aan 5,8%) en de Anadia (400 meter aan 9%). Die laatste heuvel lag ruim drie kilometer voor de finish, waarna ook de finale nog lastig omhoog liep.

De 21-jarige Engelhardt bleef samen met de Tsjech Mathias Vacek, de Italiaan Davide De Pretto en de Hongaar Erik Fetter over. In de sprint met vier maakte de Duitser het af, waardoor hij zich Europees kampioen in de U23-categorie mag noemen. Hij is de opvolger van Thibau Nys, die vorig jaar in Trentino won. Onder meer Alberto Dainese (2019), Marc Hirschi (2018), Stefan Küng (2014), Sean De Bie (2013) gingen Engelhardt ook voor.

Het peloton kwam drie seconden na de koplopers over de finish. Casper van Uden kwam daarin als 21ste over de finish en daarmee was hij de beste Nederlander. De beste Belg in de uitslag was Dries De Pooter op de 25ste plaats.