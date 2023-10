dinsdag 10 oktober 2023 om 17:03

FDJ-SUEZ versterkt technische staf met Lieselot Decroix

Lieselot Decroix zal volgend jaar deel uitmaken van de technische staf van FDJ-SUEZ. De 36-jarige oud-renster is de nieuwe Director of Performance van de Franse formatie. Decroix was de laatste drie seizoenen als coach werkzaam bij de vrouwenploeg van Jumbo-Visma.

De komst van Decroix is volgens de ploegleiding van FDJ-SUEZ ‘een belangrijke stap voor de formatie’. “Lieselot kan rekenen op bewondering en respect in de wereld van de professionele wielersport. Ze heeft op een hoog niveau gekoerst, maar kan tevens terugvallen op haar voorbeeldige academische (ze behaalde in 2018 een doctoraat in de bewegingswetenschappen en fysiotherapie, red.) carrière.”

“We zijn er zeker van dat Lieselot – door middel van haar visie en vaardigheden – ons verder kan helpen in het verder verstevigen van onze positie binnen de wielersport. Dit kan ze doen door bij toekomstige projecten te streven naar verdere innovatie en grotere successen”, laat de Franse ploeg weten in een perscommuniqué.

Samenwerking

Decroix is uiteraard ook in haar nopjes en kijkt uit naar een nieuw avontuur. “Ik voel me verbonden met de visie en ambities van de ploeg. Ik ben echt enorm gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan toekomstige successen.” Ze zal als Director of Performance nauw gaan samenwerken met Flavien Soenen, die eenzelfde functie bekleedt bij FDJ-SUEZ.