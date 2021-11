Fausto Masnada verlengt bij Deceuninck-Quick-Step tot eind 2024

Fausto Masnada koerst tot zeker eind 2024 voor Deceuninck-Quick-Step. De 28-jarige Italiaan zette namelijk zijn handtekening onder een nieuw contract, dat hem ook de komende drie jaar bindt aan de ploeg van Patrick Lefevere. Masnada was vorige maand tweede in de Ronde van Lombardije.

Ondanks zijn podiumplaats in Lombardije en een derde stek in het eindklassement van de Ronde van Romandië heeft Masnada een moeilijk seizoen achter de rug. Zo moest de Italiaan de Giro d’Italia vroegtijdig verlaten door een kniepeesontsteking en liep hij bij een val in de Italiaanse etappekoers Settimana Ciclistica Italiana een gebroken rugwervel op, wat opnieuw een lange herstelperiode betekende.

“Fausto had een moeilijk jaar met verschillende tegenslagen. Maar hij bleef hard werken”, zag ploegmanager Lefevere. “Zijn positieve instelling en mentaliteit is wat je nodig hebt om er het beste uit te halen. Elke keer als Fausto koerste, liet hij zien wat een geweldige aanwinst hij is, hoe hij vol gas kan geven voor een ploeggenoot of voor zijn eigen kans kan gaan wanneer hij maar kan. Ik ben blij dat hij zijn seizoen kon afsluiten met zo’n sterk resultaat in Lombardije.”

Masnada zou niet weten waarom hij van ploeg zou veranderen, vertelt hij in het perscommuniqué. “Ik hou ervan hoe professioneel het hier is en hoe ze alles bestuderen. Alles is perfect en iedereen binnen de ploeg streeft altijd naar verbetering. Ik geloof in de toekomst van de ploeg en ik ben hier om jaar na jaar te blijven groeien, want ik weet dat ik nog stappen kan zetten. Het is een magisch team, een grote familie. Het is niet zomaar een baan, je voelt een echte vriendschap.”