Fabio Jakobsen mengt zich in finale: “Maar ik had de benen niet”

Het plan van Deceuninck-Quick-Step was om met Fabio Jakobsen te sprinten in de Dauphiné, maar zover kwam het niet. De Nederlander merkte in volle finale dat hij niet zijn beste dag had. “Toen ik merkte dat het iets opliep, begonnen de benen vol te lopen”, reageert Jakobsen na afloop.

“We hadden vanochtend al gezien dat het een lastige finish was, maar het was misschien wel de makkelijkste van de hele week. Daarom hebben we het wel geprobeerd”, vertelt hij. “Ik ben heel tevreden. Op twee kilometer zat ik bij de eerste twintig, in goede positie. En na die bocht kon ik mijn positie behouden, maar merkte ik al dat ik niet meer de versnelling had. Toen heb ik dat in de communicatie gezegd en is gelijk geschakeld. Ik voelde dat ik het niet had.”

Uiteindelijk sprintte Kasper Asgreen namens de Belgische formatie naar een tiende plaats, Jakobsen finishte op een minuut van ritwinnaar Colbrelli. “Ik ben wel blij dat ik binnen het peloton mijn mannetje kan staan”, aldus Jakobsen. “Ik heb het idee dat ik de controle heb, en ik vertrouw de jongens in het peloton dat zij ook niet willen vallen. Ik mag tevreden terugkijken, maar ik heb geen uitslag gereden.”

‘Als de finale vlak is, sprint ik mee voor de overwinning’

Het was voor Jakobsen de eerste keer sinds zijn comeback dat hij weer uitgespeeld zou worden in een sprintetappe. Dat verliep niet helemaal soepel. “Ik was de ploeg even kwijtgeraakt, maar ik bleef rustig. Na de bocht op twee kilometer merkte ik al dat het iets opliep en dat de benen begonnen vol te lopen. Daar wist ik dat ik niet zou gaan sprinten. Het was vandaag dus niet voor mij, helaas.”

“Maar ik bekijk het positief. Ik kan een finale rijden”, stelt Jakobsen vast. “En als de finale vlak is, sprint ik hier mee voor de overwinning denk ik.”