Fabian Cancellara over Marc Hirschi: “Op WK zullen veel ogen op hem gericht zijn”

Vijftien jaar geleden was Fabian Cancellara het grote idool van Marc Hirschi. Vandaag is de Beer van Bern manager van zijn jonge dorpsgenoot en hij voorspelt hem een grote toekomst. “Hij heeft in drie etappes al zijn verschillende kwaliteiten laten zien. “

“Of ik al had verwacht dat Marc in zijn eerste Tour een rit zou winnen? Zeg nooit nooit”, vertelde Fabian Cancellara gisteravond in Vive Le Vélo. “In het openingsweekend, toen hij in Nice maar nipt van Alaphilippe verloor, toonde hij al tot wat hij in staat is. Ik heb hem toen gezegd dat hij niet mocht opgeven. Dat hij, ook al is hij in deze Tour om te leren, moest pakken wat hij kan. Mooi dat hij mij nu opvolgt als laatste Zwitser die een Tourrit wint.”

Cancellara begeleidt de beloftenwereldkampioen van Innsbruck (2018) sinds vorige zomer als manager. “Ik won in 2004 op 23-jarige leeftijd de proloog in Luik en pakte het geel. Toen leerde het grote publiek me kennen. Ik was een jaar ouder dan Marc nu. Ik heb echter veel ups & downs gekend. Marc heeft veel mensen rondom hem bij Team Sunweb, maar ik zal hem ook steunen, want het is een lange weg. De wereld ligt aan zijn voeten en dat is soms moeilijk om mee om te gaan.”

Mbappé

Maar momenteel overheerst bij Cancellara vooral trots. Hij vergeleek Hirschi eerder al met de Franse voetballer Kylian Mbappé. “Hij heeft de skills, maar talent komt ook tot uiting in een brede interesse en dorst naar kennis”, zei Cancellara daarover aan Cyclingnews. “Hij heeft aandacht voor details, hij heeft iets speciaals en kijkt vooruit”, vulde hij gisteren aan. “Dat heeft hij in deze Tour al bewezen.”

De viervoudige wereldkampioen tijdrijden had het ook over de specifieke kwaliteiten van Hirschi. “Hij kan klimmen, hij kan sprinten en hij kan tijdrijden. Hij heeft in drie etappes die verschillende kwaliteiten laten zien. Goed is dat hij met zijn 59, 60 kilogram ook nog de punch heeft. Of hij ooit een klassementsrenner wordt? Dat weet ik niet, hij moet doen waar hij goed in is. Maar momenteel zie ik hem vooral geschikt voor de Ardennenklassiekers én het winnen van ritten in etappekoersen.”

WK-favoriet

Sven Nys, ook te gast in Vive le Vélo, bombardeerde Hirschi meteen tot topfavoriet voor het WK in Imola eind deze maand. “Dat gaat snel”, repliceerde Cancellara toen hem de vraag werd voorgelegd. “Die stress heeft hij nog niet. Hij zit met zijn hoofd in en bij de Tour de France. Want er komen misschien nog kansen. Maar ik besef dat op het WK veel ogen op hem gericht zullen zijn.”