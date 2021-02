Ex-CEO: “Dat Team Sky geen vrouwenploeg oprichtte, was een vergissing”

Na de Olympische Spelen van Londen zijn bij Team Sky plannen besproken voor de oprichting van een vrouwenploeg. De plannen werden op bestuursniveau echter opzij geschoven. Dat laat Fran Millar, die sinds de oprichting betrokken was bij het team, negen jaar later weten.

In een interview met het magazine Rouleur vertelt Millar, die destijds hoofd bedrijfsvoering was bij Team Sky, dat ze na de Spelen van Londen de plannen voor een vrouwenteam met Lizzie Deignan besprak. De Britse had in eigen land olympisch zilver gepakt in de wegwedstrijd achter Marianne Vos. Maar ook na de Spelen van Beijing in 2008, waar Nicole Cooke de Britten goud bezorgde in de wegkoers, zag Millar al mogelijkheden voor een vrouwenploeg. “Op elke bestuursvergadering hebben we het aangehaald. Vlak na Beijing lagen er kansen om iets te bewerkstelligen.”

“De beslissing (om geen vrouwenprogramma op te zetten, red.) werd bij Sky op bestuursniveau genomen”, voegt Millar, die afgelopen najaar het Britse WorldTeam verliet voor een nieuwe uitdaging bij het kledingmerk Belstaff, eraan toe. “Ik denk niet dat dit een beslissing van Dave Brailsford was. Maar dat deze kans niet werd aangegrepen, was achteraf gezien een vergissing. We hebben een hele generatie jonge vrouwen aan ons voorbij laten gaan. Lizzie moest zelf haar weg vinden, net als vele anderen.”

Marketingtechnische redenen

Volgens Millar was de beslissing vooral om marketingtechnische redenen genomen. “Sky steunde op dat moment de Britse nationale ploeg, dus er was al een link met het vrouwenwielrennen, met Lizzie en Nicole. Maar ik denk dat ze er niet voldoende commerciële levensvatbaarheid in zagen. De commerciële waarde van de Tour de France is zoveel groter. Onderzoek wees uit dat vrouwen niet meer gingen fietsen omdat andere vrouwen succesvol waren, maar omdat hun land succes had. Doordat Bradley Wiggins de Tour won, pakten meer vrouwen de fiets.”

In 2019 werd Team Sky INEOS, maar met die transitie werd geen vrouwenploeg toegevoegd. Over hoe het team nu tegenover een vrouwenploeg staat, zegt Brailsford in The Guardian: “Momenteel hebben we geen plannen, maar dat betekent niet dat die niet kunnen komen. We zijn halverwege het seizoen 2019 naar INEOS veranderd, wat een grote onderneming was. Halverwege afgelopen seizoen zijn we dan ook nog eens veranderd in INEOS Grenadiers.” Volgens de ploegeigenaar is de oprichting van een vrouwenploeg ‘een onderwerp dat wordt onderzocht’.