Ewan na eerste ritzege ooit in Tirreno-Adriatico: “Deze finish paste goed bij mij”

Pas in zijn vijfde deelname aan Tirreno-Adriatico heeft Caleb Ewan beet. Woensdag wist hij de derde etappe te winnen en dat betekende voor de Australiër zijn eerste ritzege in de Italiaanse rittenkoers. “Het is een wedstrijd waarin ik altijd al heb willen winnen, dus ik ben heel blij”, zegt hij.

Het werd de sprinters niet makkelijk gemaakt. Een aanval van onder meer Tadej Pogačar en Julian Alaphilippe, die na de tussensprint doorreden, dwong Ewan om zijn helpers van Lotto Soudal op kop te zetten. “Ik moest veel ploegmaten gebruiken door die late aanval, want die gasten moet je niet veel ruimte geven. Ik wist daarom dat ik alleen zou zijn in de finale”, aldus Ewan. “Mijn ploegmaats moesten het peloton terugbrengen, ik moest het in mijn eentje afronden.”

“Het was wielen zoeken en volgen, maar ik wist wat ik moest doen”, gaat hij verder. “In de slotfase zag ik dat Arnaud Démare nog een mannetje over had. Dat zag er goed uit, dus daarom koos ik zijn wiel. Zij gingen op het juiste moment aan. Ik wist dat ik bij de eerste drie, vier de laatste bocht in moest gaan. En daarna lag er een finish die goed bij mij past, licht omhoog en zwaar.”

Na eerdere ritzeges in de Saudi Tour en de Tour du Haut-Var is dit voor Ewan zijn eerste winst in de WorldTour van 2022. “Dat is heel belangrijk. Je wil het jaar goed beginnen en ik ben blij hoe ik het doe tot nu toe. Een van mijn grote doelen is volgende week”, doelt hij op Milaan-San Remo. “En hieruit neem ik heel veel vertrouwen mee.”