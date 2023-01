Evenepoel over linke slotkilometer San Juan: “Misschien wel onaanvaardbaar”

Lang leken de Argentijnse wegen Soudal-Quick-Step goed gezind, maar bij het ingaan van de slotkilometer van de eerste etappe van de Vuelta a San Juan ging het verkeerd. Sprintkopman Fabio Jakobsen kwam niet aan sprinten toe, nadat hij bij het ingaan van de laatste kilometer bij een splitsing aan de verkeerde kant van de weg terecht kwam. Genoeg voor Remco Evenepoel om na de finish even verhaal te halen bij de wedstrijdjury: “Het was heel hectisch”, vertelt hij voor de camera van Sporza.

De terugkeer van de internationale wielersterren in de Argentijnse ronde verliep lang gezapig, maar in de finale was de traditionele chaos er weer. Met het moment op een goede kilometer van de finish als klapstuk; alsof de veiligheidscoördinator van de Ronde van San Juan nog even siësta hield. Remco Evenepoel, die beulswerk verrichte voor zijn snelle ploeggenoot Jakobsen, was achteraf dan ook niet te spreken over de slotfase.

“Zoals Michael Mørkøv zei: het zou niet mogen dat er op 1,2 kilometer van de finish nog zo’n open stuk is waarbij je niet weet waar je moet rijden en waar mensen nog oversteken”, zegt de wereldkampioen, die zelf nog aan een botsing ontsnapte. “Ik ben denk ik nog bijna op een vrouw gereden. We waren perfect op de afspraak, maar uiteindelijk kan Fabio helemaal niet sprinten door miscommunicatie over links of rechts. Het was al bij al een vrij hectische en misschien wel een onaanvaardbare slotkilometer.”

Na de finish ging Evenepoel even op bezoek bij de wedstrijdjury: “Ik wilde weten of iedereen dezelfde tijd zou krijgen, want het was een rare situatie. Ik was geschrokken door het feit dat er nog mensen overstaken…” Verder sprak de titelverdediger van een geslaagde eerste wedstrijddag: “Toen we aan het keerpunt kwamen leken er waaiers te kunnen gaan komen, maar de wind was tegen het einde van de etappe wat gaan liggen. Het was dus een vrij rustige aanloop naar die heel hectische laatste kilometer.”

Bekijk hier de beelden

Cada vez que lo veo, mas peligrosa me parece esa entrada al último kilómetro. #VueltaSJ2023 🎥 Eurosport pic.twitter.com/y1aR2KLWla — Sergio Yustos Fernández (@sergioyustos_) January 22, 2023