Europese wielerbond zamelt geld in voor Oekraïense federatie

De Europese wielerbond UEC heeft een inzamelingsactie op poten gezet, met als doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor de Oekraïense wielerfederatie en haar atleten. De Europese wielerfederatie geeft zelf het goede voorbeeld en schonk eerder al 100.000 euro aan de Oekraïense wielerbond.

In navolging van de Russische inval in Oekraïne gaat de UEC over tot actie, om zo het Oekraïense wielrennen te helpen in deze moeilijke tijd. “De Europese wielerbond is er zich van bewust dat veel Oekraïense atleten gedwongen werden hun land te ontvluchten tijdens de crisis. Ze worden nu gesteund door hun nationale federaties, vrienden en familie.”

“We willen iedereen die steun biedt, bedanken. We moedigen ook alle geïnteresseerde partijen aan om ons bij te staan, om onze Oekraïense vrienden en collega’s te steunen.” De inzamelingsactie gaat door het leven als UEC Solidarity & Unity Aid for Ukrainian Cycling.