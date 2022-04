Ethan Hayter na zege in Romandië: “Meer etappes winnen en het klassement met de ploeg”

Ethan Hayter heeft met duidelijk verschil de proloog van de Ronde van Romandië gewonnen. In Lausanne kon enkel Rohan Dennis enigszins in de buurt van de Britse hardrijder blijven met een achterstand van vier seconden. De rest volgde op tien tellen of meer.

Voor Hayter was het zijn eerste zege van WorldTour-niveau. “Heel mooi om hier te winnen”, zei hij na afloop van de 5,12 kilometer lange tijdrit. “Ik had eerder dit jaar te maken met wat tegenslagen en nam dan een pauze van het koersen. Ik heb hard getraind en om dan op deze manier terug te komen, is heel mooi.”

Het parcours door de Zwitserse stad was de jonge Britse renner, voormalig wereldkampioen op de ploegenachtervolging, op het lijf geschreven. “Het parcours lag me goed. Ik dacht, I’ll give it a crack en het pakte goed uit. De komende dagen liggen me ook goed. Ik hoop meer etappes te winnen en met de ploeg het algemeen klassement te pakken.”

Daarvoor wordt bij INEOS Grenadiers vooral naar titelverdediger Geraint Thomas gekeken. Die eindigde aan het eind van de proloog op de vierde plaats. “G heeft een goede tijdrit gereden en het ziet er goed uit de rest van de week. We hebben diverse opties, dus ik ben benieuwd hoe het gaat uitpakken.”