Ethan Hayter krijgt meteen een kans bij rentree in Catalonië: “Goede rit voor mij”

Ethan Hayter maakt in de Ronde van Catalonië zijn eerste wedstrijdkilometers sinds de Cadel Evans Great Ocean Road Race. De Brit wist die wedstrijd uit te rijden, maar deed dat wel met een gebroken sleutelbeen. “Ik ben alweer een paar weken lekker aan het trainen, we gaan kijken hoe het vandaag gaat”, zei hij voor de start van de openingsrit van de Ronde van Catalonië tegen Cycling Pro Net.

De Ronde van Catalonië begint, net als vorig jaar, met een rit met start en finish in Sant Feliu de Guíxols. Onderweg liggen enkele hellingen en de laatste kilometer loopt aan vier procent omhoog. “Het is een goede rit voor mij, maar het is ook mijn eerste koers sinds lange tijd. Je weet het nooit als je alleen maar hebt getraind. Het is heel anders in een koers. En het is een heel technische finish, dus het wordt lastig, maar ik ga ervoor.”

Hayter vertelt dat de laatste tien kilometer van de etappe behoorlijk technisch zijn. “Het is belangrijk om bij elkaar te blijven en te vertrouwen op mijn ploeggenoten. Hopelijk kan ik het daarna goed doen. Helaas is Luke (Plapp, red.) ziek, dus we zijn maar met zes man. Het was te laat om nog een vervanger op te roepen, ook al hebben we dat wel geprobeerd. We zijn met zes, maar we gaan doen wat we kunnen.”

Volgens Hayter moet vooral Alpecin-Deceuninck, dat met onder anderen Kaden Groves aan de start staat, in de gaten worden gehouden vandaag. “Hun team bestaat vrijwel volledig uit renners die een lead-out kunnen doen. Als zij er allemaal bijzitten in de finale, zijn zij een van de sterkere teams. Ik moet er gewoon zitten en mijn eigen wedstrijd rijden.”

Lees meer: Voorbeschouwing: Ronde van Catalonië 2023 – Eerste keer Roglic versus Evenepoel dit jaar