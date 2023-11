donderdag 23 november 2023 om 13:59

Estse sprinter Martin Laas doet flinke stap terug naar continentaal niveau

We zien Martin Laas volgend jaar niet meer sprinten in de allergrootste wielerwedstrijden. De 30-jarige Est stapt na vier seizoenen in de WorldTour over naar een continentale ploeg genaamd Ferei Quick-Panda Podium Mongolia Team.

We kennen Laas al jaren als een meer dan verdienstelijke sprinter. De rappe man begon zijn profcarrière in 2016 in dienst van de inmiddels verdwenen Franse formatie Delko Marseille Provence KTM. Na twee seizoenen in Franse loondienst reed hij voor de continentale formatie Team Illuminate, maar daarna kwam hij vier jaar uit op WorldTour-niveau, eerst voor BORA-hansgrohe (2020-2023) en dit jaar voor Astana Qazaqstan.

Laas ontpopte zich tijdens zijn carrière tot een winnaar in exotische wielerlanden- en streken. Op zijn palmares prijken veertien profoverwinningen en de meeste zeges behaalde hij in atypische wielerlanden. Zo was hij succesvol in Maleisië, Japan en Zuid-Korea. Zijn grootste overwinning boekte hij… op Europese bodem: in 2021 won hij een etappe in de Arctic Race of Norway.

Estse kern

Laas, die twee keer de Vuelta a España wist uit te rijden, zal bij zijn nieuwe ploeg Ferei Quick-Panda Podium Mongolia Team de nodige landgenoten tegengekomen. De continentale formatie heeft – met Gleb Karpenko, Oskar Nisu en Mihkel Raïm – nog drie Estse renners aangetrokken voor 2024. Raïm is ook een vrij bekende naam: de 30-jarige coureur kwam in het verleden uit voor Israel Cycling Academy en Burgos-BH.