Eskil Huiting tekent bij Metec-Solarwatt

Eskil Huiting rijdt volgend seizoen voor Metec-Solarwatt. De 19-jarige renner komt over van Sensa-Kanjers voor Kanjers.

Huiting reed zichzelf dit jaar in meerdere wedstrijden in de kijker. Zo eindigde hij als achtste in de Ronde van Overijssel en ook als zevende in de tweede rit van de Tour of Malopolska.

“Ik kan aardig sprinten en kom ook goed een heuvel over”, legt hij zijn kwaliteiten uit. “Een heuvelachtige koers en dan sprinten in een klein groepje is mijn favoriet.”

“Ik ben enorm blij en vereerd om bij Metec-Solarwatt te tekenen”, eindigt Huiting. “Hier hebben ze de perfecte mogelijkheden om mezelf verder te ontwikkelen.”

