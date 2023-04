‘Eschborn-Frankfurt 2.0’ verwelkomt dit jaar tien WorldTeams

1 mei is de Dag van de Arbeid en traditiegetrouw de datum waarop Eschborn-Frankfurt (1.UWT) wordt verreden. De organisatie kan ook dit jaar rekenen op een aardig deelnemersveld, met tien WorldTeams en negen ProTeams. De koers zal overigens in een nieuw jasje worden gestoken.

Vorig jaar stonden elf ploegen van het hoogste niveau aan de start van de Duitse eendagskoers, dit jaar zijn dat er dus negen. Het gaat om Alpecin-Deceuninck, Bahrain Victorious, BORA-hansgrohe, Cofidis, EF Education-EasyPost, Intermarché-Circus-Wanty, Arkéa-Samsic, Team DSM, Team Jayco Alula en UAE Team Emirates.

Bingoal WB, Burgos-BH, Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, Israel-Premier Tech, Lotto Dstny, Q36.5 Pro Cycling Team, Team Flanders-Baloise, TotalEnergies en Uno-X zijn de ProTeams met een uitnodiging.

Vorig jaar ging de zege in een sprint naar Sam Bennett. De Ier is zeker niet de enige rappe renner op de erelijst: zo zagen we de laatste jaren ook mannen als Jasper Philipsen, Pascal Ackermann en Alexander Kristoff zegevieren in Frankfurt.

Meer hoogtemeters

Het is maar de vraag of de wedstrijd ook dit jaar weer zal eindigen in een sprint. De organisatie gooit er qua lastigheidsgraad namelijk nog een schepje bovenop. Over een afstand van 202 kilometer moeten de renners nu liefst 3.000 hoogtemeters overwinnen. De Feldberg staat dit jaar niet één, maar twee keer op het programma. Ook worden de hellingen van een andere, nog zwaardere kant, beklommen en ligt de laatste klim nu een stuk dichter bij de streep.