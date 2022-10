Ervaren Simon Geschke twee jaar langer bij Cofidis

Simon Geschke zal ook in 2023 en 2024 uitkomen voor het Franse Cofidis. De inmiddels 36-jarige Duitser koerst sinds 2021 voor de formatie van teammanager Cédric Vasseur en heeft nu zijn krabbel gezet onder een nieuwe verbintenis van nog eens twee seizoenen.

De in Berlijn woonachtige Geschke wilde zijn carrière graag voortzetten en Cofidis is zeer tevreden over het functioneren van de Duitser. Beide partijen waren er dan ook snel uit. “We spraken vorig jaar al over een verlenging van mijn contract. Ik kan terugblikken op een goed seizoen en dat is ook een belangrijke reden geweest om mijn contract te verlengen. Ik voel me goed binnen het team en wil ook de komende jaren weer de kopmannen ondersteunen en af en toe mijn eigen kans gaan.”

Geschke, die in het verleden uitkwam voor CCC Team en Team Sunweb en voorgangers, wist dit jaar nog de nodige ereplaatsen te verzamelen. Zo werd hij knap derde in het eindklassement van de Ronde van Romandië en veroverde hij een bronzen medaille op het Duits wegkampioenschap. In de voorbije Tour de France reed hij tevens lange tijd in de bolletjestrui, maar bleek hij in de slotweek niet opgewassen tegen het klimgeweld van Jonas Vingegaard.

Vasseur: “Simon zorgt voor een goede balans”

Vasseur is ook zeer blij met de contractverlenging van Geschke. “Het is mooi dat we nog langer kunnen rekenen op een renner die zo getalenteerd is als Simon. Hij beschikt bovendien over bijzonder veel ervaring. Hij is in staat om zelf goede resultaten te behalen, maar is daarnaast ook een zeer gewaardeerde helper. Hij zorgt voor een goede balans binnen de ploeg. We hebben met Simon een uitstekende wegkapitein gevonden.”