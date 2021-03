‘Ervaren klimmer Daniel Navarro op weg naar Burgos-BH’

Daniel Navarro zit al een tijdje zonder ploeg na zijn gedwongen vertrek bij Israel Start-Up Nation, maar de 37-jarige Spaanse klimmer lijkt in Burgos-BH een nieuwe werkgever te hebben gevonden. Diario de Burgos meldt dat beide partijen in gesprek zijn.

Navarro maakte in 2005 zijn profdebuut in het tenue van Liberty Seguros en reed vervolgens ook voor Astana, Saxo Bank, Cofidis, Katusha-Alpecin en dus Israel Start-Up Nation. De Spanjaard was jarenlang de rechterhand van Alberto Contador, maar besloot op een gegeven moment zijn eigen geluk te beproeven bij Cofidis.

Succesvolle jaren bij Cofidis

In dienst van Cofidis beleefde Navarro enkele mooie momenten. Zo wist hij in de Vuelta a España van 2014 een etappe te winnen en tiende te worden in het eindklassement. In 2013 eindigde hij ook als negende in de Tour de France. Op zijn erelijst prijken ook zeges in de Vuelta a Murcia en het Critérium du Dauphiné.

De laatste jaren reed Navarro vooral in dienst van andere renners. Vorig jaar reed hij nog de Giro d’Italia (48e in het eindklassement) uit. Mocht Navarro binnenkort een contract tekenen bij Burgos-BH, dan koerst hij dit seizoen samen met onder meer Jetse Bol en Alex Molenaar. De ploeg mag zich ook dit seizoen weer bewijzen in de Vuelta a España.