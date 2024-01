dinsdag 30 januari 2024 om 14:54

Eritreeër Amanuel Ghebreigzabhier kan toch bij Lidl-Trek blijven

De wielercarrière van Amanuel Ghebreigzabhier leek aan een zijden draadje te hangen, maar de 29-jarige Eritreeër zal volgend jaar gewoon weer voor Lidl-Trek uitkomen in de WorldTour. De klimmer heeft zijn aflopende contract dan toch met één jaar verlengd.

Lidl-Trek heeft dinsdag middels een perscommuniqué laten weten dat Ghebreigzabhier ook dit jaar de kleuren zal verdedigen van de Amerikaanse formatie. De selectie van Lidl-Trek bestaat zodoende uit 29 renners en is daarmee compleet voor 2024. Ghebreigzabhier zal ook in zijn zevende seizoen bij de profs voornamelijk in dienst rijden van de kopmannen binnen het team.

“Ik ben uiteraard erg blij dat ik de kans krijg om mijn ervaring bij Lidl-Trek verder te benutten. Ik heb me door de jaren heen altijd op mijn gemak gevoeld binnen dit team, samen met mijn ploeggenoten en stafleden. Voor mij was het een prioriteit om mijn carrière bij deze ploeg voort te zetten. Ik ben erg blij dat ik uiteindelijk nog een contractverlenging kreeg.”

Ghebreigzabhier hoopt zich dit jaar weer van zijn beste kant te laten zien, na twee mindere jaren. “Ik voel me goed en het verlangen om mijn stempel te drukken is sterk aanwezig. De ervaring die ik door de jaren heen heb opgedaan, zal ik gebruiken om het beste uit mezelf te halen, mijn talent te demonstreren en te bewijzen dat ik een belangrijk onderdeel van de ploeg kan zijn.”

Extra klimknecht

Teammanager Luca Guercilena is ook in zijn nopjes, nu alles is afgerond. “Amanuel is een late maar waardevolle toevoeging aan onze selectie voor 2024. Hij heeft de voorbije jaren al laten zien dat hij toegewijd is. We waren nog op zoek naar een extra klimknecht en dan is Amanuel een logische keuze. We hopen dat hij deze kans optimaal zal benutten, en zo het team en zijn Eritrese fans trots kan maken.”