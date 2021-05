EPZ Omloop van Borsele gaat definitief niet door

De EPZ Omloop van Borsele zal dit jaar dan toch niet worden verreden. Dat heeft de organisatie inmiddels bekendgemaakt. De wielerdriedaagse was al doorgeschoven naar het najaar, maar het wielercomité ziet nu helemaal af van de organisatie van het wielerevenement.

Eerder dit jaar werd al bekend dat de EPZ Omloop van Borsele niet kon plaatsvinden van 23 tot en met 25 april. De organisatie van het Zeeuwse wielerweekend, dat wedstrijden voor elite-vrouwen, junioren-vrouwen en junioren-mannen houdt, mikte vervolgens op een editie in het najaar.

“Wij hebben een verzoek ingediend bij de KNWU en de UCI om onze wedstrijden te verplaatsen naar medio september-oktober”, liet de organisatie in februari weten. Drie maanden later is besloten om de wedstrijd helemaal niet te organiseren in 2021. Lorena Wiebes was in 2019 de laatste winnares van de elite-vrouwenwedstrijd.

“Het was een moeilijk besluit omdat de wielerharten anders willen”, stelt Rinus de Winter, voorzitter van het Wielercomité ‘s-Heerenhoek. “Maar gezien de huidige onzekerheden en de grote hoeveelheid extra werk die er bij komt kijken, hebben we besloten om het toch niet door te laten gaan. We hopen volgend jaar weer een geweldige editie te kunnen organiseren.”