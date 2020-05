Epidemioloog: “Rijden in peloton is waarschijnlijk risicovoller dan voetballen op groot veld” zaterdag 30 mei 2020 om 11:25

Mits aan alle maatregelen wordt voldaan en er goede voorschriften zijn, kan op een veilige manier worden gevoetbald. Dat blijkt uit een onderzoek naar social distancing in de voetballerij. Maar hoe is dat in de wielersport? Volgens Patricia Bruijning, epidemioloog aan het UMC Utrecht, kan aan het rijden in een peloton een groter risico kleven dan bij voetballen op een groot veld.

“In het peloton hang je heel lang op dezelfde plek ten opzichte van je voorganger. We weten ook inmiddels uit onderzoek dat als je op een bepaalde plek in die stream zit, dat je continu de lucht van je voorganger inademt. Dat zou theoretisch gezien dus een setting kunnen zijn waarbij overdracht plaatsvindt”, zegt Bruijning tegen de NOS. “Je zou kunnen zeggen dat het rijden in het peloton wat dat betreft een wat risicovollere situatie is dan voetballen op een groot veld.”

Of dat de Tour de France slechte kansen geeft is afhankelijk van de afweging van alle risico’s omtrent het coronavirus, stelt de epidemioloog vast. “Je ziet ook dat we in Nederland nu bepaalde maatregelen weer versoepelen omdat de risico’s klein zijn – niet nul, maar wel klein. Dus we vinden het oké om weer te gaan eten in een restaurant en weer in een bioscoopzaal te gaan zitten. Uiteindelijk moet je zo’n afweging ook voor het wielrennen maken.”