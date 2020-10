Enrico Battaglin (30) keert terug naar Bardiani CSF Faizanè

Mooie transfer voor Bardiani CSF Faizanè. Na ommetjes bij LottoNl-Jumbo (2016-2018), Katusha (2019) en Bahrain-McLaren (dit jaar) keert Enrico Battaglin in 2021 terug naar het huis waar het voor hem allemaal begon. Naast goede resultaten verwachte ze bij Bardiani ook dat Battaglin zijn ervaring doorgeeft aan de jongeren.

Enrico Battaglin groeide op in het team van de Reverberi-familie. Na een afwezigheid van vijf jaar, maakt hij er terug zijn opwachten. “We hebben nog een jong team”, aldus Bruno Reverberi. “De gemiddelde leeftijd is 24 jaar. Dan is de internationale ervaring die Enrico de voorbije jaren opdeed van onschatbare waarde.” Battaglin nam ondertussen deel aan elf grote rondes (9 Giro’s, 2 Vuelta’s) en won drie etappes in de Ronde van Italië.

“Die ervaring kan ik nu inbrengen bij Bardiani”, vertelt hij in een persbericht van de ploeg. “Ik wil de jongeren helpen, hen leren hoe je bepaalde wedstrijden aanpakt, hoe andere teams denken, … Zonder de juiste suggesties wordt dikwijls talent verspild. Daarnaast heb ik uiteraard ook nog zelf de ambitie om te winnen.”