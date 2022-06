Enric Mas verlengt zijn contract bij Movistar tot eind 2025

Enric Mas heeft zijn aflopende verbintenis bij Movistar met drie seizoenen verlengd. Daardoor staat de Spaanse klimmer nog tot zeker eind 2025 onder contract bij het Spaanse WorldTeam.

Voor Mas (27) was het een makkelijke beslissing om bij te tekenen. “Het was voor mij immers al lang duidelijk dat ik bij Movistar wilde blijven. De belangrijkste reden om door te gaan is zonder twijfel de geweldige groep die we hebben, zowel het personeel als de renners”, laat hij weten in een perscommuniqué.

Mas kon naar eigen zeggen nog niet het beste van zichzelf laten zien. In Tirreno-Adriatico moest hij vroegtijdig opgeven na een val en vervolgens kwam hij ook in de Ronde van het Baskenland ten val, terwijl hij in gevecht was voor het podium. Ook in het Critérium du Dauphiné haalde hij de eindstreep niet… als gevolg van een val.

Deze zomer zijn de Tour de France en de Vuelta a España zijn grote doelen. “Ik ga dit jaar met veel verwachtingen de Tour in. Het doel voor de komende drie seizoenen is te strijden voor het podium in de Tour, Giro of Vuelta of, waarom niet, te streven naar de overwinning in een van de Grote Rondes.”