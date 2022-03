Elmar Reinders sprint naar de overwinning in zware etappe in de Olympia’s Tour

Elmar Reinders heeft de derde etappe in de Olympia’s Tour gewonnen. Windkracht vier en een zware etappe werd voorspeld, dat was ook wat de renners voorgeschoteld kregen. Uiteindelijk was het Reinders die de overwinning wist te grijpen in de spannende slotfase. De renner van Riwal blijft ook leider.

De derde etappe vertrok en finishte in Leek en duurde zo’n 182 kilometer. Gedurende het hele parcours, dat hetzelfde is als dat van de Ronde van Groningen, had de wind vrij spel. Hierdoor werd het een zeer zware koers rond Leek.

Ruime en internationale kopgroep

Het duurde even voordat we een echte vlucht van de dag hadden, maar na ruim 50 kilometer was de kopgroep dan toch compleet. Een groep van negen draaiden goed rond met als doel om uit de handen van het peloton te blijven. Hijiri Oda (Japanner), Jarno Mobach (Nederlander), Richard Larsen (Zweed), Abraham Stockman (Duitser), Oskar Myrestol Johansson (Noor), Damian Clayton (Brit), Malta Masche (Duitser), Luca de Meester (Belg) en Stef Krul (Nederlander) waren de eerste renners in koers. Hun voorsprong bleef constant rond de minuut schommelen.

In het peloton stond gedurende de rit de deur achteraan wagenwijd open. Met nog een kleine 70 kilometer te gaan bestond het peloton nog maar uit 40 renners. Leider Reinders handhaafde zich ondertussen vooraan in het peloton, wat nodig was in deze loodzware etappe. Vervolgens ontstond er een gehele nieuwe koerssituatie, een groep van een dertigtal renners reed weg.

Zware finale met grote groep

In die kopgroep was VolkerWessels goed vertegenwoordigd met vijf man. Onder meer Bert-Jan Lindeman en Rick Ottema zaten mee. Leider Reinders had de slag ook niet gemist, Arne Peters, vierde in het klassement, daarentegen wel. In de laatste tien kilometer probeerde Reinders een aantal keren te aanvallen, VolkerWessels counterde telkens goed.

De aanvallen van Reinders kostten hem niet al te veel krachten, zo bleek. De renner van Riwal won namelijk de sprint in de derde etappe. Maikel Zijlaard en Stian Fredheim finishten mee op het podium. Reinders blijft vanzelfsprekend ook leider.