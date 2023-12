dinsdag 12 december 2023 om 15:46

Ellen van Dijk keert dit voorjaar terug in competitie

Ellen van Dijk zal in het voorjaar van 2024 haar rentree maken in het peloton. Het is nog onduidelijk in welke koers ze weer een rugnummer zal opspelden, maar de kersverse moeder van zoontje Faas zal volgend jaar de kasseiklassiekers betwisten.

De 36-jarige Van Dijk, die inmiddels iets meer dan twee maanden moeder is, zit alweer volop in topsportmodus. “Ik had weinig last van zwangerschapskwaaltjes. Faas is thuis geboren en doet het prima”, vertelde ze eerder aan het Algemeen Dagblad.

Olympische missie

Van Dijk heeft van de Olympische Spelen in Parijs haar grote hoofddoel gemaakt voor 2024. Ze hoopt op 27 juli namens Nederland een gooi te kunnen doen naar tijdritgoud in Parijs. Daarvoor moet ze wel eerst geselecteerd worden door bondscoach Loes Gunnewijk, boven Demi Vollering of Riejanne Markus.

De Nederlandse richt zich dus met name op de Olympische Spelen, maar de tijdrijdster is niet van plan haar carrière daarna te beëindigen. “Wanneer het gezinsleven niet gaat lijden onder de sport ga ik waarschijnlijk langer door, ook na 2024. Als ik er in slaag een olympische plak te bemachtigen, wil dat dus niet zeggen dat ik de fiets opberg.”