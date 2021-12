Ellen Noble last pauze in: “Voor onbepaalde tijd, maar het is geen afscheid”

Ellen Noble heeft besloten om een langere pauze in te lassen. De Amerikaanse veldrijdster, die vandaag haar 26ste verjaardag viert, heeft al enkele jaren last van aanhoudende gezondheidsproblemen. “Ik weet dat een stap terug de enige weg is om weer vooruit te gaan”, laat ze weten via Instagram.

Noble leek jaren geleden uit te groeien tot een nieuwe leading lady in het (Amerikaanse) vrouwenveldrijden. In de beloftencategorie boekte ze goede resultaten, met als uitschieter een zilveren medaille op het WK in Bieles, achter Annemarie Worst. Ook bij de profs liet ze al mooie dingen zien. Zo werd ze een keertje tweede en derde in een Wereldbeker (die van Waterloo) en tweede in de DVV-cross van Hamme.

Ze kreeg in 2018 echter het onheilspellende nieuws dat ze een auto-immuunziekte heeft. Bovendien brak ze eerder dit jaar bij een zware valpartij haar rug op drie plaatsen. “In 2018 beleefde ik het beste seizoen uit mijn carrière, maar ik begon me toen ook slecht te voelen. Het leek wel alsof ik op een dag mijn vonk verloor. Mijn drive om te winnen was weg, net als mijn energie. Mijn humeur was omgeslagen en ik zag mijn lichaam voor mijn eigen ogen veranderen.”

Noble is openhartig als het gaat over de laatste jaren. “Na de diagnose wist ik in elk geval wat er aan de hand was.” De Amerikaanse dook na verloop van tijd weer het veld in, maar was vervolgens vergeefs op zoek naar de vorm van weleer. Na een valpartij in een US Pro Cup-veldrit in Arkansas belandde Noble nog meer in het sukkelstraatje. “Toen ik mijn rug brak, brak ook mijn gezondheid. Ik ontwikkelde nieuwe symptomen waar ik nog nooit mee te maken heb gehad.”

“Ik was niet eens in staat om me verdrietig te voelen”

Noble bleek niet meer in staat om goed te functioneren en besloot dus een tijdelijke pauze in te lassen. “Ik was niet eens in staat om me verdrietig te voelen. Ik was gewoon kapot van alle inspanningen van de voorbije drie jaar”, aldus Noble, die voorlopig nog niet moet denken aan een rentree als wielrenster. “Ik heb sinds 1 oktober mijn sabbatical voor onbepaalde tijd. Het is een vreemde gewaarwording. Ik voel me uit het veld geslagen, maar ook euforisch.”

“Ik heb het gevoel dat ik zoveel heb verloren, maar ik heb tegelijkertijd ook al zoveel meer gewonnen dan ik ooit voor mogelijk had gehouden.” Ondanks de onzekerheid over haar herstel, hoopt Noble wel degelijk weer terug te keren op het allerhoogste niveau, mits haar gezondheid het weer toelaat. “Voor nu begin ik even aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven, ik wil gewoon fietsen voor mijn plezier. Ik kijk er echt naar uit om weer opnieuw gezond te worden. Dit is zeker geen afscheid.”