Elizabeth Deignan verwacht pas na Parijs-Roubaix haar rentree te maken

Elizabeth Deignan, die afgelopen seizoen niet koerste omdat ze zwanger was van haar inmiddels geboren tweede kindje, zal ook de eerste maanden van komend seizoen niet in actie komen. De renster van Trek-Segafredo verwacht pas in mei weer een rugnummer op te spelden. Parijs-Roubaix, de wedstrijd die ze in 2020 won, zou in dat geval te vroeg komen.

Deignan houdt echter nog wel een slag om de arm. In een vraag- en antwoordsessie op Instagram, spreekt ze namelijk van een ‘conservatief plan’ als ze het over haar programma heeft. “Het conservatieve plan is om in mei weer te beginnen met koersen, dus geen Parijs-Roubaix… Maar je weet het nooit. Het duurt nog een paar maanden voordat het april is.”

De 33-jarige Deignan vertelt ook dat het krijgen van haar tweede kind meer energie heeft gekost dan het geval was bij haar eerste. “Het herstel duurt dit keer langer. Shea (haar tweede kind, red.) was een moeilijkere baby om te dragen, dus gedurende mijn zwangerschap heb ik mijn conditie minder goed kunnen onderhouden. En sinds ze geboren is, hebben we in de familie veel te maken gehad met ziekte.”

Lizzie miste eerder het seizoen 2018, toen ze zwanger was van haar eerste kindje, Orla. Na haar comeback won ze, naast Parijs Roubaix 2021, onder andere Luik-Bastenaken-Luik en La Course. Ze ligt nog twee jaar vast bij Trek-Segafredo. De Amerikaanse formatie verlengde de verbintenis vorig jaar – na de bekendmaking van haar zwangerschap – tot eind 2024.