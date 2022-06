Elisa Longo Borghini wint rit naar Black Mountain in Women’s Tour

De vijfde etappe van de Women’s Tour is vrijdag gewonnen door Elisa Longo Borghini. De Italiaanse kampioene van Trek-Segafredo was de beste van een elitegroep op de slotklim naar Black Mountain. Ze bleef Katerzyna Niewiadoma en klassementsleidster Grace Brown voor in de strijd om de ritzege.

Een grote kopgroep kleurde de rit. Joscelin Lowden (Uno-X) was de aanstichter en kreeg uiteindelijk Christine Majerus (SD Worx), Sheyla Gutierrez (Movistar), Shari Bossuyt, Mikayla Harvey (Canyon-SRAM), Georgia Williams (BikeExchange-Jayco), Krista Doebel-Hickock (EF Education-TIBCO-SVB), Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ), Ellen van Dijk (Trek-Segafredo), Thalita de Jong (Liv Racing Xstra), Romy Kasper (Jumbo-Visma) en Marta Lach (Ceratizit-WNT) mee.

In het peloton controleerde FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope de boel, in dienst van leidster Grace Brown. Groter dan twee minuten werd de voorsprong van de kopgroep daardoor niet. Ruim 20 kilometer voor de finish was het avontuur van de kopgroep met Van Dijk, De Jong en Bossuyt ten einde.

Elisa Longo Borghini actief op de slotklim

Het moest daardoor gebeuren op de slotklim naar Black Mountain (7,2 km aan 5,3%, max. 21%). Daar nam Ellen van Dijk het heft in handen in dienst van Elisa Longo Borghini. De Italiaanse kampioene plaatste op 2,5 kilometer van de finish een demarrage, waarmee ze de favorietengroep in stukken reed. De tegenwind speelde echter ook een rol en dat was niet in het voordeel van de aanvallers.

Een tweede versnelling van Longo Borghini werd goed gecounterd door leidster Grace Brown, maar opnieuw kwam een grote groep terug bij elkaar. Ashleigh Moolman-Pasio probeerde het ook nog, maar ook zij kwam niet weg. Daarop nam BikeExchange-Jayco het heft in handen.

Kristen Faulkner hield het tempo hoog, maar haar ploeggenote Alexandra Manly kon niet sprinten. Op de steile laatste stroken was het namelijk Longo Borghini die Kasia Niewiadoma wist voor te blijven in een sprint met twee. Leidster Brown kwam kort daarachter als derde over de finish.