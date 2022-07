Elisa Balsamo: “Verkeerde versnelling in de laatste bocht, maar ik kon op tijd corrigeren”

Elisa Balsamo haalde in Reggio Emilia haar tweede etappezege van deze Giro d’Italia Donne. Zo goed mogelijk de laatste bocht doorkomen was de sleutel naar winst, wist de wereldkampioene van tevoren.

“We hadden de etappe van vandaag goed bestudeerd, vooral de laatste kilometers. Het doel was om de laatste bocht op kop te nemen, omdat we wisten dat het beslissend zou zijn”, liet Balsamo na afloop van de etappe weten. “Ik ging de laatste bocht in een verkeerde versnelling in en verloor een beetje snelheid voordat ik opnieuw in gang kon trekken, maar ik kon op tijd corrigeren en op mijn best sprinten.”

De 24-jarige wereldkampioene van Trek-Segafredo had veel bewondering voor Charlotte Kool (23) die voor de derde keer deze ronde naar de podiumplaatsen reed. “Ik denk dat het een goede sprint was en een mooie uitdaging tussen topsprinters als Vos, Consonni, Bastianelli en, in het bijzonder, Charlotte Kool. Ze is een sterke renster, een van de snelste rensters van het peloton. Ik ken haar goed, ze kan niet vaak sprinten omdat ze een belangrijke lead-out is voor Wiebes.”

Balsamo kan nu al terugkijken op een mooi debuut in de Giro, met twee dagzeges. “Mijn balans in deze Giro is positief. Het is mijn eerste deelname, en ik kon niet om meer vragen. Ik ben echt gelukkig. Ook vandaag heeft mijn team superwerk geleverd om mij in de beste positie te brengen en ik ben superblij dat ik hun inspanningen heb terugbetaald. Ik draag mijn succes aan hen op”, aldus de Italiaanse.