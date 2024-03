zondag 17 maart 2024 om 16:35

Elisa Balsamo na zege in Trofeo Alfredo Binda: “Dit had ik niet verwacht”

Elisa Balsamo boekte vandaag in de Trofeo Alfredo Binda haar derde zege van het seizoen. De 26-jarige Italiaanse van Lidl-Trek rekende na 140 zware kilometers in een sprint af met wereldkampioene Lotte Kopecky en Puck Pieterse. “Dit is echt geweldig”, waren haar eerste woorden in het flashinterview.

“Als dit een droom is, maak me dan niet wakker!”, vertelde Balsamo na de finish met een brede glimlach. “De ploeg was vandaag echt heel sterk. Ik ben zeer blij met deze overwinning. In de laatste twee ronden was het bijzonder zwaar, en de laatste beklimming was zo pijnlijk.”

“Mijn ploeggenoten deden echter geweldig werk, door alles weer samen te brengen”, sprak de winnares vol lof. “Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat ik vandaag zou zegevieren. Deze koers is zo zwaar, maar het is tegelijkertijd zo’n mooie wedstrijd. Nogmaals: ik ben heel blij.”

Voor de oud-wereldkampioene is het dus alweer haar derde zege van het seizoen. In februari was ze al twee keer de snelste in de Setmana Ciclista Volta Femenina Valenciana. Daarna volgden enkele ereplaatsen in het klassieke werk, met een tiende plek in de Omloop Het Nieuwsblad en vooral een tweede stek in de Ronde van Drenthe, achter Lorena Wiebes.