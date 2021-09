Elisa Balsamo in tranen: “Ongelooflijk dat ik volgend jaar in de regenboogtrui mag rijden”

Elisa Balsamo ging zaterdag met de regenboogtrui aan de haal in Leuven. Na bijna 160 kilometer koers won de Italiaanse het WK wielrennen in Leuven voor Marianne Vos. Na afloop was Balsamo dan ook sprakeloos en in tranen: “Hier heb ik geen woorden voor. Dit gevoel is niet te beschrijven.”

“Ik weet het allemaal niet meer”, gaat ze verder. “Dit is een droom voor me, zeker na zo’n lang seizoen. Mijn team was heel erg goed. Zonder hen was dit echt niet mogelijk. Sorry, maar ik heb geen woorden om dit te beschrijven.”

“De lead-out van mijn team was perfect. Ik vertrouwde vol op ze en na de laatste bocht heb ik mijn gedachten uitgeschakeld om alles te geven. Volgend jaar mag ik in de regenboogtrui rijden, dat is ongelooflijk. Er zijn heel veel mensen die ik moet gaan bedanken, waaronder mijn ploeg, familie en voedingscoach”, aldus de nieuwe wereldkampioen.