Elisa Balsamo hoopt op Milaan-San Remo voor vrouwen

Van 1999 tot en met 2005 stond er een vrouweneditie van Milaan-San Remo op het programma, de Primavera Rosa, maar tegenwoordig is de Italiaanse voorjaarskoers enkel voor mannen. Wereldkampioene Elisa Balsamo ziet daar graag verandering in komen. “Ik hoop echt op een Milaan-San Remo voor vrouwen”, vertelt ze in gesprek met VeloNews.

“Natuurlijk zou het dan niet van Milaan naar San Remo zijn, want dat is te lang”, meent Balsamo. “Ik denk dat 165 kilometer prima voor ons zou zijn. Op de mannenkalender is Milaan-San Remo een van de langste wedstrijden en dus kunnen we het bij ons ook iets langer maken dan gewoonlijk, maar meer dan 160 kilometer is niet per se nodig. Het interessantste deel zit toch aan het einde.”

“Over de laatste kilometers van de mannenkoers kan een hele mooie en spannende wedstrijd plaatsvinden. Het zal zwaar zijn, vooral met de Cipressa en de Poggio in het laatste deel, maar ik hoop dat ik ooit deel kan nemen”, aldus de renster van Trek-Segafredo, die de vrouwenkalender al uitgebreid zag worden. “Ik denk dat we nu met veel vrouwen zijn, dus het is geen probleem dat we dubbele dagen hebben en elke week kunnen koersen. Het is zelfs goed, want we kunnen kiezen welke koersen het beste zijn voor onszelf en onze voorbereiding. Niet iedereen hoeft meer hetzelfde pad te bewandelen, we kunnen ons seizoen verschillend inplannen.”

Lombardije

Balsamo hoopt dan ook dat er nog meer vrouwenkoersen komen. “We hebben een heel volle kalender, maar we hebben denk ik nog twee of drie hele belangrijke klassiekers nodig die er nu nog niet op staan. Ik denk dat de Ronde van Lombardije een belangrijke is in Italië, en dan is er misschien nog een andere koers elders in de wereld.”